Fotod: Solarise galeriis avati ruumikontseptsiooni näitus "Paralleelium"

Solarise galeriis avati kolmapäeval ruumikontseptsiooni näitus "Paralleelium", mille autoriteks on kunstnike rühmitus MA+KE lab.

""Paralleelium" illustreerib kvantteooria printsiipi, mis näitab vaadeldavate objektide muutumist sõltuvalt sellest, kes vaatluse läbi viib, ning skaalal, mis hõlmab kõiki tõenäolisi ja ebatõenäolisi tulemusi,"selgitas MA+KE labori disainer Martin Tõnts. "Ühteaegu on inimene nii vaatleja rollis kui ka osa subjektist, seega maailm, mida me näeme, on meie visuaalse keele subjektiivne kohandus," jätkas ta.

Näituse põhifookus on MA+KE labori viimasel kollektsioonil "Igaviku aed", mis on pühendatud metsikus looduses kas juba kadumas või väljasurnud taimedele, mida saab veel näha meie aedades.

Kunstnike rühmituse MA+KE lab taga on EKA lõpetanud graafik Martin Tõnts, ruumikontseptsioonid on loonud tootedisainer ja fotograaf Kevin Pineda, kes on ühtlasi kureerinud mitmeid näitusi Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Näituse valmimisele aitas kaasa ka Nele Kont.

Näitus jääb Solarise galeriis avatuks kuni 7. novembrini.