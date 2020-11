Solarise keskuse galeriis näeb Lola Liivati viimase kolme aasta loomingut

Galerii asutaja Meelis Tammemägi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et uue galerii tähelepanu keskmes on maalikunst oma mitmekesistes esinemisvormides.

"Galerii idee nr 1 on anda maalikunstnikele väga hea ekspositsioonipind, kus on võimalik tänava tasandil sisse jalutada, on suured valged seinad ja kõrged laed, et kunst, maalikunst oleks pjedestaalil," rääkis Tammemägi.

"Esimesel aastal tahaks anda ruumi eesti kunstnikele teha näitusi ja anda neile võimalust müüa, sest ilmselt koroona on neile tohutult raske."

Tänasest on galeriis avatud eesti esimese abstraktse ekspressionisti Lola Liivati värske loomingu näitus, kus 92-aastane kunstnik jätkab oma lemmikvärvide sinise ja punase – jõulist kombineerimist.

"Lola Liivat esindab vana elutarka naist ja selline loojapositsioon on meie ühiskonnas väga haruldane," märkis kunstiteadlane Liisa Kaljula. "See ei ole isegi päris eestilik maalikunst, mida ta esindab. Siin on teatavat eksootikat, julgust, mida meie põhjamaises kunstis leidub harva."

Abstraktse maali värvikõne on Solarise Galeriis avatud kuni 6. detsembrini 2020.