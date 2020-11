Galerii Nooruse uus nimi on galerii Pallas

Kõrgem Kunstikool Pallas asutas galerii aastal 2009, et eksponeerida üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste töid. Nimevahetus on ajendatud sellest, et selgemini väljendada galerii seotust Kõrgema Kunstikooliga Pallas.

Pallase galerii asub Tartus Riia 11 ning on avatud teisipäevast laupäevani kell 11–18. Kuni 21. novembrini saab galeriis näha skulptor Elo Liivi näitust "Useful (AB)use" ja Pallase nahadisainiosakonna näitust "Formaat ja frustratsioon".

Galerii Pallas asub Tartus Riiamäel aadressil Riia 11, kus varem asus kauplus Noorus, mille järgi ka galeriile algselt nimi sai valitud.