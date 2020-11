Viljandis saab näha rahvusvahelist köitekunstinäitust

Seekord sai kaante vahele Valdur Mikita kultuuri-filosoofiline kolmes keeles trükitud teos "Forestonia / Estwald / Mine metsa!", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näitusel on eksponeeritud üle 80 köite kunstnikelt Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Šveitsist.

"Tänu sellele, et inimesed olid erinevatest riikidest ja nad esinesid meie jaoks väga kummaliste lahendustega – kui meie näeme metsa rohelise või turvalise paigana, siis töödest võis välja lugeda, et mõnele on mets midagi muud või see kontakt on läbi millegi teistsuguse. Kui räägime koloriidist, siis kui on erklillat ja musta kombineeritud, siis see Eesti inimesele kohe metsaga ei seostu, aga kui mõelda mõnes teises riigis, kus päikeseloojang omab neid värve siis... Nii et see pani mõtlema, kuidas maailmas inimesed keskkonda ja ümbritsevat näevad," rääkis näituse korraldaja ja kujundaja Lennart Mänd.

Väljapanek on Viljandis avatud kuni 6. detsembrini.