Lühik, marumuuk, täksima – Sõnause sõnakorjel on pakutud üle tuhande sõna

"Oleme positiivselt üllatunud, et eestlased on ettevõtmisega nii hästi kaasa tulnud. Juba esimese 24 tunni jooksul esitas 232 inimest 470 uudisdigisõna. Praeguse tempo jätkudes saame kokku ilmselt märksa enam uusi sõnu kui 2010. aasta Sõnausele laekunud 2123," sõnas projektijuht Ede Tamkivi.

Kõige enam on praeguseks vastet pakutud sõnale shortcut – 56 korda, järgnevad chattima (47), photoshoppima (38), hackathon (35) ja striimima (32).

"Need sõnad on ka Sõnause veebilehel näidetena esitatud ja seega on üsna loomulik, et need on ka kõige rohkem tähelepanu saanud," lisas Tamkivi. "Pakkuda võib aga ka vasteid muudele igapäevases keelekasutuses häirivatele sõnadele."

Uudisdigisõnadena on shortcut'i kohta välja pakutud näiteks lühik, jupprada ja käbeklõps, hackaton'i puhul hoosviibimine ja marumuuk, sõna chattima on saanud vasteteks klahvima, lobama, aga ka trügama ja täksima, ning zoomima jaoks on esitatud sõnad kaugsuhtlema ja silduma, oosima ja kiisitama.

Kas need sõnad ka kasutusele lähevad, selgub võistlustulemuste hindamisel. Seda tehakse kahes voorus: kõigepealt toimub sotsiaalmeedias rahvahääletus ja seejärel koguneb ekspertide kogu sõnu arutama. Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keeleuuendusliikumise algataja Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeval, ning parimaid tunnustatakse auhindadega.

Sõnaus on Vabamu ja presidendi kantselei ühisalgatus, kuhu saab tehnoloogiaga seotud terminite eestikeelseid vasteid esitada 28. novembrini. Sõnakorje toimub veebiaadressil sõnaus.ee ning sellel saab osaleda üksi, sõpruskonna või klassiga. Parim klassikollektiiv saab võimaluse endale külla kutsuda presidendi.