"Uued eestikeelsed sõnad ei sünni iseenesest, keegi peab nad välja mõtlema ja juurutama," ütles sõnause eestkõneleja, kalamburist ja digikirjanik Keiti Vilms, kelle keeleteemalisi postitusi sotsiaalmeedias on tunnustatud ka aasta keeleteo auhinnaga.

President Toomas-Hendrik Ilves tõi edukaima näitena hästi kasutusele läinud uuest sõnast "taristu", mis valiti 2010. aasta Sõnause võidusõnaks.

"Arvan, et uusi sõnu tuleb luua vastavalt sellele, kuidas tehnoloogia areneb. Ja just eeskätt tehnoloogia, sest muud nähtused ei muutu nii kiirestim," märkis ta.

"On üsna loomulik, et uute tehnoloogiate kasutusele tulles me esialgu laename võõrsõnu, kuid meil on nii ilus keel ja see võimaldab luua sõnu, mis on võõrastest palju ilusamad ja eestlastele suupärasemad."

Keiti Vilms käis külas ka "Ringvaates":

Digikultuuri kiire levik on toonud meie igapäevasesse kõnepruuki rohkelt võõrväljendeid, nagu zoomima, canceldama, chattima, shortcut, backlog, surfama või striimima. Mõnedel neist sõnadest on ka eestikeelsed vasted olemas, kuid kohmakuse tõttu neid ei kasutata. Et leida uusi ja kestlikke sõnu, on sõnakorjel eriti oodatud kooliõpilaste ideed, kuid lisaks neile ootavad korraldajad innukat osalust üliõpilaste, õppejõudude, IT-spetsialistide, tõlkijate, toimetajate ja teistegi keelehuviliste seas.

"Ootame sõnakorjest osa võtma eelkõige just noori, sest just nemad kasutavad täna võõr- ja laensõnu kõige enam," ütles Vabamu tegevjuht Keiu Telve. "Seetõttu võiksid just nemad ise leida need sobivad eestikeelsed ja suupärased sõnad, mida nad tehnoloogiaga seotud terminite puhul kasutada tahaksid. See annab lootust, et uusi sõnu hakatakse ka päriselt kasutama."

Parimad sõnad selgitatakse välja kahes voorus: kõigepealt sotsiaalmeedias rahvahääletusena ja seejärel ekspertide kogus. Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keeleuuendusliikumise algataja Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeval ning parimaid tunnustatakse auhindadega.

Sõnaus on Vabamu ja presidendi kantselei ühisalgatus, mis paneb punkti tänavusele digikultuuriaastale. "Vabamu on ürituse eestvedaja, sest tahame leida ja pakkuda just noortele suunatud lahendusi, et innustada neid kaasa mõtlema ja arutlema ühiskonna ja vabaduste, ka sõnavabadusega seotud küsimuste üle," lisas Keiu Telve.

Oma sõnu saab esitada aadressil sõnaus.ee.