Galerii. Mati Karmin valmistab poleemika kiuste ette Joala monumendi pronksivalu

Skulptor Mati Karmin andis täna Jaak Joala näole ja kätele viimast lihvi. Elusuurust monumenti esimest korda näinud tellija esindajad MTÜ-st Meie Viljandi polnud kiitusega kitsid.

"Olen väga rahul. Kõigil, kes seda näevad, pole enam küsimustki, kas see kõlbab. Kõlbab väga hästi," sõnas Jaak Joala monumendi tellija Harri Juhani Aaltonen.

Jaak Joala monumendi konkursi žürii liige, Viljandi linnaarhitekt Kristi Kangilaski hääletas ainsana monumendi sellisel kujul loomise vastu, kuna tellija viis võistluse läbi kiirustades, žüriisse ei kutsutud asjatundjaid ja nõu ei peetud kohaliku rahvaga.

Samuti on tema hinnangul küsitav monumendi paigaldamine just Posti tänava parki.

"See on pime ala, kus inimesed pigem ei käi. Niimoodi sinna parki küll ei saa kuju panna." Kangilaski möönis, et juriidiliselt on kõik korrektne, kuid riigitasandil tuleb kehtestada ausammaste püstitamise kord.

"Regulatsioon peaks olema nii, et eksperdid saaks kaasatud, et see oleks läbimõeldud protsess, sest kujud-monumendid jäävad linnaruumi aastakümneteks, aastasadadeks. Seda ei saa teha uisapäisa," lisas ta.

Skulptor Mati Karmin sõnas, et konkursile esitatud väikese maketi põhjal ei tohiks keegi teha põhjapanevaid järeldusi. Näiteks töösse läinud variandis ta betooni ei kasuta.

"Tuleb aru saada, et aeg on selline ja teiseks muidugi see, et nii lihtne on meedias suurt hulka inimesi üles kütta või millegagi kaasa kutsuda." Karmin lisas, et kogu tema tööde paremik on valminud kunstikonkursita.

"See konkurss tihti ja enamasti tagab keskpärasuse, sest ühelt poolt püüab kunstnik kõigile võimalikele žürii iikmetele meeldida ja teiseks, žürii liikmed lähevad enamasti kas kaklema või mitte. Aga keegi ei julge valida teravat või huvitavat lahendust," selgitas Karmin.

MTÜ Meie Viljandi võib Jaak Joala monumendi avamise veel tänavu edasi lükata ainult juhul, kui linn ise teeb neile ettepaneku enne Posti tänava park korda teha.