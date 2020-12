Jaak Joala monument tuleb algselt kavandatud kujul

Samuti otsustati jätta muutmata skulptor Mati Karmini kavandatud ausamba rajamiseks seni tehtud otsused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viljandi linnavalitsus eraldas 50 000 eurot MTÜ-le Meie Viljandi, kes peab Jaak Joala ausamba linnale üle andma hiljemalt selle aasta 31. detsembril.

"Linnakodanikud, kes seal lähedal elavad, tegelikult olid häiritud sellest, nad kartsid mürareostust. Aga seda ei tule. Siis leiti, et rahaeraldus ei ole piisavalt läbipaistev. Viljandi linnavalitsus on läbipaistvalt ja kõiki seadusi jälgides raha eraldanud ja samamoodi on ka MTÜ toimetanud nii, et ei ole ühegi seadusepügalaga vastuollu läinud," selgitas Viljandi abilinnapea Janika Gedvil (Isamaa).