Mati Karmini nõusolekuta ei saa Viljandi linn Joala kujuga midagi ette võtta

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil (Isamaa) ütles, et linnavalitsus kindlasti arutab advokaadibüroo Triniti esitatud nõudekirja. "Kindlasti suhtleme kõikide pooltega ja võimalusel ka kas proua Joala või tema esindajatega."

Maire Joala on oma esindaja kaudu nõudnud, et tema soovid tuleb täita esmaspäevaks, 18. jaanuariks, aga kuivõrd linnavalitsuse korralised koosolekud toimuvad esmaspäeviti, ei kogune linnavalitsus nõudekirja arutama enne kui samal päeval. Gedvil ei osanud öelda, miks linnavalitsus erakorraliselt ei kogune.

"Tegelikult on seal nõudes ka märgitud kuupäevaks 18. jaanuar 2020. Nii et ma ei tea, äkki on eksitud nii kuupäeva kui ka aastaarvuga."

Väljavõte advokaadibüroo Triniti Viljandi linnavalitsusele esitatud nõudekirjast. Autor/allikas: Viljandi linnavalitsus

Gedvil kinnitas, et kuna Jaak Joala ausammas kuulub Viljandi linnale ja kuju autoriõigused on skulptor Mati Karminil, siis ei saa ilma viimase loata kujuga ka midagi ette võtta.

"Aga Mati Karmin nendib, et ka kuju püstitamise eel oli Maire Joala heakskiit olemas. Nii et meil oli teadmine, et kõik on korrektne," lisas ta.

MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees, Viljandi linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa) sõnas, et tema arusaama mööda vastas Karmini üleantud ausammas täpselt sellele, milline oli võidutöö eskiis. Ta kinnitas, et ette olid nähtud ka vilkuvad tuled, mis Maire Joalale ei meeldi.

"Vähemalt seletuskirjas olid sellel tuled," lisas Aaltonen. "Kuna mina Maire Joalaga suhelnud ei ole, siis ma ei tea, millele ta enda nõusoleku andis. Aga kindlasti ma loodan, et linn ja Maire Joala proovivad leida kompromissi ja ma ka usun, et kompromiss leitakse."