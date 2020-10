Kujurite ühendus on vastu Jaak Joala monumendi kunstikonkursile

Viljandis elav soomlasest ettevõtja, munitsipaalpoliitik ja mittetulundusühingu Meie Viljandi juht Harri Juhani Aaltonenile (Isamaa) meeldivad Jaak Joala romantilised laulud. Viljandis sündinud Jaak Joalale ausamba püstitamisest hakati volikogu koalitsioonis, kuhu ka Aaltonen kuulub, rääkima juba kevadel. Siis pakkus võimaliku ideelahenduse välja skulptor Mati Karmin. Aaltonen saatis juuli lõpus rahataotluse linnavalitsuse poole teele.

"Oktoobri alguses tuli vastus, et nii palju raha ei saa, kui me tahtsime ja linn on 50 000 euroga nõus panustama," rääkis Aaltonen "Aktuaalsele kaamerale". Tema sõnul küsis MTÜ 68 400 eurot,

Ta tunnistas, et praegu pole teada, kui palju mälestusmärk tegelikult maksma läheks. "Me ei teagi. Konkursiga tuleb see idee, aga kuskilt on nagu vaja alustada ja me teame, kui palju meil endal on võimalik panustada."

"Me oleme arutanud erinevate kujude püstitamist, mälestustahvlite loomist. Ja nüüd, kui kodanikualagatusena tuleb soov, et me teeme selle ära, miks siis linn ei peaks sellega kaasa minema? Ikka, kodanikualgatust tuleb toetada," ütles abilinnapea Janika Gedbil (Isamaa).

Jaak Joala sündis ja elas oma elu esimesed kaks kuud Viljandis Kunderi tänav 9 majas. Kuulsa laulja ausammas kerkib aga hoopis Posti ja Koidu tänava nurgal asuvasse parki.

Eesti Kujurite Ühenduse nimel linnavalitsusele pöördumise saatnud Gea Sibola Hansen kaamera ette tulla ei tahtnud, kuid teda häirib, et ausamba konkurss on liiga lühikese tähtajaga ja pealegi veel suunatud pakkumisega, milles ta ühenduse liikmeil osaleda ei soovita.

"Tunnistan, et teen esimest korda elus sellist asja ja tõesti olen harjunud eraettevõtluses nii, et asjad peavad liikuma suhteliselt kiiresti. Ja oli 14 päeva aega selle ideega välja tulla," ütles Aaltonen.

Harri Juhani Aaltonen lubab Jaak Jaoa ausamba avada veel tänavu.