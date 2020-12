Galerii: Viljandis algas Jaak Joala monumendi paigaldamine

Jaak Joala monumendi rajaja on MTÜ Meie Viljandi, kes sai selleks Viljandi linnavalitsuselt 50 000 eurot. Monumendi rajamisele oli vastu Eesti Kujurite Ühendus, kes leidis oktoobris, et kunstikonkurss on vastutustundetult korraldatud ja liiga lühikese tähtajaga.

Detsembris liitusid enam kui viissada viljandlast rahvaalgatusega, et monumendi loomine sellisel kujul peatada, kuna leidsid muu hulgas, et linnavalitsuse rahaeraldus pole olnud piisavalt läbipaistev. Viljandi linnavalitsus sellega ei nõustunud ja otsustas kavandatud ausamba rajamiseks seni tehtud otsused jõusse jätta.