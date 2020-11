Selgusid selge sõnumi auhinna võitjad

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020", mis on hindamiskomisjoni sõnul selge ülesehitusega ja kergesti loetav. Aruande andmed on ristkasutatavad, iga peatüki alguses on esitatud põhisõnumid ning teemade erinev värvikasutus annab hea ülevaate.

Tarbeteksti kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Akkadiani kriisikommunikatsiooni abimaterjalid ettevõtetele ja Tele2 teenuste kasutamise üldtingimused.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhinna sai kampaania "Meri algab siit". Kampaania annab komisjoni sõnul sõnumi edasi õiges kohas linnatänaval, juhib tähelepanu prügipimedusele ning kutsub üles oma käitumist muutma.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära ka kuhuviia.ee meeskonna loodud jäätmete liigiti kogumise pildikeel.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on ETV telesaade "Maailma kõige targem rahvas". Teaduspõhine haridussaade räägib põnevast ja tõhusast õppimisest. Eesti koolides tehtud katsetes tutvustatakse ja põhjendatakse edukaid õppimismeetodeid.

Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märkis komisjon ära veebilehed hiv.ee ja puugiinfo.ee ning sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste e-teenus.

2020. aasta selge sõnumi edendaja on statistikaamet, kelle eesmärk anda ühiskonnale usaldusväärset ja kontrollitud infot, mida oleks mugav kasutada. Komisjoni sõnul on amet loonud mitu tõhusat digitööriista ja rakendust, kus oluline riiklik statistika on esitatud visualiseerituna ja on kättesaadav vaid paari klõpsuga. Statistikaamet uuendas ka oma kodulehte, mis on kasutajasõbralik, selge ja tõhusa otsinguga.

Edendaja kategoorias märkis komisjon ära riigi infosüsteemi ameti, disainibüroo Velvet ja Häirekeskus.

Eriauhinna pälvisid Irja Lutsar ja Arkadi Popov oma selgete ning tasakaalukate tervisesõnumite eest.

2020. aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid hindas eesti keele instituudi, Eesti keeletoimetajate liidu, Euroopa komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti kujundusgraafikute liidu, E-riigi akadeemia, OÜ Geenius Meedia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.