Miljardid: me ei ole üksmeelne seltskond

Saates "Vikerhommik" olid külas Marten Kuningas ja Raul Ojamaa ansamblist Miljardid, kel ilmus kolmapäeval uus album. Salvestusperioodiga, mis hõlmas palju sõelumist, kaasnes ka momente, kus tuli tegeleda visiooni ühtlustamisega, sest üksmeelseks seltskonnaks Miljardid end ei pea, kuigi albumiga "Ma luban, et ma muutun" on teatud üksmeel nüüd saavutatud.

Kuninga sõnul kõneleb uus album tõe tükkidest. "Me oleme kõik andnud tükikese endast sellesse plaati ja selles kõiges on tükike tõtt."

Viidates albumi pealkirjale "Ma luban, et ma muutun", sõnas Kuningas, et see muutumine on tulnud nii välisest kui ka sisemisest sunnist. "Need käivad käsikäes. Üks viis, kuidas mulle sellest fraasist mõelda meeldib, on see, et ma luban muutusel lihtsalt tulla ja olla, sest muutus on vältimatu. Muutus on üks väheseid kindlaid nähtusi."

Ojamaa märkis, et isiksus või teatud osa inimesest jääb muutudes siiski samaks.

"See protsess on ökonomiseerimine. Igasugused situatsioonid tulevad ette. Mõned positiivsed, mõned negatiivsed ja tavaliselt sa õpid isegi negatiivsetest tihti rohkem," kirjeldas Ojamaa. "Tegelikult on see väga lihtne – kui sa järgmine kord samasse ämbrisse ei taha astuda või areneda, siis sa peadki muutuma või muutma mingeid mustreid."

Rääkides välistest ja sisemistest sundidest, lisas Ojamaa, et välise tõlgendamine tulebki kõik läbi inimese sisemise kliima. "See sisemise enda lahti harutamine ja uuesti kokku panemine on see, millega me kõik bändis oleme vahepeal tegelenud. Igaüks omal moel ja mõned moed on olnud ka ühised."

Kriitika ja tunnustus on Kuninga sõnul nende jaoks väga põnev.

"Me oleme seda plaati teinud kaks aastat ja nüüd on ta väljas ja nüüd on järgmine faas. Väga põnev on näha, mis sellest saama hakkab. Siiamaani need lood ja kogu see protsess oli kuskil meie enda ringis, podides kuskil kaane all ja nüüd on ta kõigile joomiseks. Nüüd saame näha, mis tuule need lood võtavad. Need hakkavad nagu oma elu elama."

Näiteks muusikakriitiku Siim Nestori arvamus on küll neile oluline, tunnistas Kuningas. "Ma loen kõiki arvamusi. Võtan südamesse, võtan ajju ja igale poole."

Ojamaa sõnas, et ilmselge, et neile loeb, kuidas inimesed sellele plaadile reageerivad. Vastasel juhul nad ei annaks seda välja, kui nad ei tahaks läbi selle inimestega suhelda. "See on kahe otsaga asi. Arvamusi on miljoneid, nii et igaüks valib oma lemmikarvajad välja ja selles maailmas opereerib."

Kuningas märkis, et mõnes mõttes ei kuulu see materjal, mis nad nüüd uue plaadiga on välja andnud, enam neile. "See kuulub nendele, kes seda kuuluvad."

Üks mõte, mis Ojamaal uue albumi eel ühel hetkel tekkis ja mida ta teistega bändis jagama hakkas, oli see, et kontserdisituatsiooni jaoks on neil natuke liiga palju rahulikke lugusid.

"Tekkis tunne, et tahaks rohkem ekstramat materjali, mida saaks kontserdil rokima energia ja ekspressiivsema, võimsama dünaamikaga esitada." Samas lisas ta, et kui nad albumit teevad, siis lõpuks ei analüüsi nad, milleks nad teevad muusikat ega mõtle läbi parameetreid, mis on olulised raadiopopi tegemisel.

"See kõik kuidagi toimub meil bändilaagrites üpris sujuvalt," tõdes Ojamaa.

Kuningas lisas, et samas on neil raadio olnud kuskil kuklas alati. "Me mõtleme selle peale, kuidas me saaksime raadiosse mängima, kas või loo pikkusele." Ta kinnitas, et tegelikult võiks sellele mõeldes nende albumilt leida kümme minutit pikemaid lugusid.

"Need lood olidki kunagi nii pikad," tunnistas Kuningas.

Rääkides Ungru loomemajas peetud bändilaagrist, mille raames nad albumit salvestasid, sõnas Ojamaa, et esimesed proovid lähevad sellele, et nad mängivad end tühjaks.

"Sul on tekkinud pähe kultuurikiht või infomüra ja siis ongi nii, et seal on vahepeal ajuvabasid, vahepeal täielikke süldijämme. See ei ole üldse nii intellektuaalne," tunnistas Ojamaa.

Kuningas tõdes, et süldijämme ei tule alguses, vaid igale poole vahele ka.

"Igast fusion'i või kui Peedu võtab mingi üliveidra tehnilise bassikäigu ja siis kõik tulevad kaasa," kirjeldas Ojamaa. "Sellel albumil on sellest toorest energiast isegi paar lugu sündinud."

Kuningas märkis, et nad salvestasid palju, kuulasid järele ning seejärel sõelusid ja filtreerisid.

Nii Ojamaa kui ka Kuningas tunnistasid, et nad ei ole üksmeelne seltskond. "Ei ole, aga võib-olla see bänd ja plaat selles mõttes ongi huvitav, et vaatamata sellele, et me ei ole üksmeelsed, oleme me saavutanud mingi üksmeele," märkis Kuningas.

Ojamaa sõnul vaidleb Marten kõige vähem. "Ma olen võtnud üldiselt sellise vaatleja positsiooni," tõdes Kuningas. "Ma olen mõelnud, et kuidas ma neid Miljardeid kõige paremini teenida saaksin, mis ei tähenda seda, et ma ei satuks konflikti. Enda sees on mul neid päris palju vaja lahendada."

Miljardid on Kuningat tema sõnul välja palju muutnud ja tal end reflekteerida aidanud.

Ojamaa ei oska öelda, kas neid saab isegi vaidlusteks nimetada, aga tunnistas, et tuleb ette olukordi, kus näiteks temal ja Martenil on erinevad ootused ja tuleb tegeleda visiooni nn ühtlustamisega. "Ka Peedul on temperamenti, aga võib-olla kõige suuremad vaidlused ongi need, et kui on lugu, et mis see meloodia ja sõnad võiksid siis olla."

Kuningas ütles, et kord on nii- ja kord naapidi läinud, aga lõpuks see, mis on välja tulnud, sellega on kõik rahule jäänud.