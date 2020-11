Kuraator: Kaido Ole ja Benjamin Badocki tööd moodustavad paralleeluniversumi

Kuraator Siim Preimani sõnul moodustavad Kaido Ole ja Benjamin Badocki tööd kokku omamoodi paralleeluniversumi meie maailmale. "Mõlemat huvitavad inimesed ning stereotüübid, mis inimeste kohta käivad, aga mõlemat huvitab ka arhitektuur," ütles ta ERR-ile.

Kunstnik Benjamim Badock tõi välja paar märksõna, mille üle mõelda. "Üks neist on, kuidas me tahame elada, mis on hea elu ja kuidas see areneb," tõdes ta ja lisas, et teiselt poole ka see, mida me saame kunstnike ja inimestena sellest elust kujundada.