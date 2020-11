Martin Alguse novellikogus kõlavad isiklikud ja personaalsed lood

"Lood on erinevad, seal on tõsiseid, raskeid probleeme, aga on ka lõbusamaid lugusid, kus väikelinnas aetakse loomaiast põgenenud lõvi taga – see on seiklus omaette," rääkis Algus "Aktuaalsele kaamerale".

Igas loos on tegelased Alguse sõnul pandud keerulisse olukorda, mida nad ajaloost tuttaval ajahetkel lahendama peavad hakkama. "Aga need lood on väga isiklikud ja personaalsed," ütles Algus.

Lugude tagamaa on Alguse jaoks salapärane, müstiline ja ilus koht. "Mind ennast inspireeris seesama mu kodukant, Vooremaa, kust ma olen pärit. See on mul endal helisenud ja kumanud kusagil taustal ja sinna ma tagasi kippusingi nendes lugudes," sõnas Algus.

Novellikogu sündmused toimuvad läbi saja aasta. "Ma pidin end mõtlema mingisse ajastusse ja leidma motiivi, mis mind selles ajastus kõnetas ja siis sealt hakkama harutama seda lugu," selgitas Algus.

Raamatu andis välja kirjastus Varrak.