Poolest tuhandest jutust on Treier nüüd umbes kümnendiku välja valinud ning kokku pannud tõelise heatuju raamatu "Hommikujutud varasele ärkajale", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jutud pole ritta sätitud kronoloogiliselt või teemade järgi, vaid meenutavad rohkem vana pildialbumit, kus läbisegi elustuvad möödunud hetked, stseenid, mõtted ja mälestused.

"Millest see raamat üldse on? Ta tegelikult on elust – et kord juhtub nii, kord naa. Ma olen pannud tähele, et elus ka ei ole teemaplokke, et täna on meil selline päev, et teisipäeval juhtuvad ainult sellised asjad. Või ma võin rahulikult minna kronoloogiliselt edasi, kolmapäev on see päev, neljapäev on kalapäev näiteks. No ei ole niimoodi," rääkis Treier.

Ta lisas, et stuudios laua taga istudes mõte väga ei liigu, mistõttu on lood kirja pandud mujal.

"Seda on lugejad täheldanud, et enamasti on nad sündinud ratastel. Enamasti on nad sellised suuremad bussi all ja seda ma olen varemgi pannud tähele, et kui on mingisugune liikumine, siis tulevad ka mõtted. Kui istud siin stuudios laua taga, siis see on viimane koht, kus mõtted liikuma hakkavad, nii et tõesti need lookesed on pandud kirja kuskil mujal," sõnas Treier.