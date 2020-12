Koorijuhtide ja tantsuõpetajate palgatoetuseks läheb uuel aastal 2,7 miljonit

Noori kutse ei motiveeri, samal ajal on 35 protsenti juhendajatest peagi pensionieas. Alla 35-aastaseid on vaid 15 protsenti. 90 protsendile juhendajatest on mõne kollektiivi juhendamine kõrvaltöö. Eesti keskmise palga saamiseks peaks igal juhendajal olema kuus kuni kümme kollektiivi.

Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik ütles, et määruse eesmärk ongi väärtustada juhendajaid

"Meil on väga kõrge protsent juhendajaid, kes teevad seda mingisuguse muu põhitöö kõrvalt. Kui me suudaks töötasu alused paika loksutada, siis võib-olla tuleks juhendajaid rohkem erialasele tööle, milleks nad on ennast harinud ja õppinud. Alustada väärtustamist läbi palgatoetuste," sõnas Pedanik.

Muudatuste tegemisel lähtutakse valdkonnas tegutsevatelt organisatsioonidelt tulnud ettepanekutest. Nii on üldjoontes paigas toetuse saamise tingimused, ütles Pedanik.

"Juhendajal peaks olema kutsekvalifikatsioon. Teiseks lähtume tunnitasu arvestamisel kultuuriministri ja TALO miinimumpalga kokkuleppest. Praegu kehtiv on 1300 eurot," selgitas Pedanik.

"Ja mis võib-olla sellist sotsiaalset garantiid annab, siis peaks olema juhendajaga sõlmitud tööleping. Valdavalt on juhendajatega sõlmitud tähtajalised lepingud, mis tähendab, et suvekuudel või ürituste osalemise eest tasu ega ka puhkusetasu ei saada."

Koorijuht ja Eesti Kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner ütles, et paremas seisus on need juhendajad, kes töötavad koolis või kultuurikeskuses.

"Aga need koorid, kes olid MTÜ-d ja pidasid end üleval lauljate rahadest, seal on ka dirigendi palk ainult laulja maksmise peal. Kindlasti me loodame, et osa inimesi, kes on valinud teise töö, tuleb dirigeerimise juurde tagasi. Ja ka seda, et noori tuleb rohkem koorijuhtimist õppima," rääkis Tanner.

"Miks nad praegu ei tule? Võib-olla tohutu missioonitunde pealt lähed, aga kuskilt on leiba ka vaja. Üle poole dirigentidest on vanuses 55+. Umbes kümne aastaga oleks vaja pool tänasest dirigentide arvust juurde saada. Ehk kuskil 400 inimest."

Eino Peadnik lisas veel, et palgatoetuse tingimuseks ei ole seatud, et laulukoor või tantsuansambel peaks olema kandideerinud või pääsenud laulu-või tantsupeole

"Me oleme selle ringi teinud natuke laiemaks, et selle kaudu tekitada kollektiivides huvi peoprotsessis osalemiseks. Kui nad täna tegutsevad ja vastavad ka miinimumarvulistele tingimustele, siis nad saavad ka toetust küsida," ütles Pedanik.

Toetussüsteem on loodud vaid Eestis alaliselt ja järjepidevalt tegutsevatele kollektiividele, kus põhitegevus on repertuaari õppimine ja esitamine.

"Kui on näiteks sõprade seltskond, kes käib kord aastas koos vanaema sünnipäeval laulmas, siis seda oleks keeruline koorina defineerida. Koor on ikkagi seltskond, kes harjutab püsivalt ja sooviga paremaks saada ja neid juhendab professionaalne dirigent," selgitas Kaie Tanner.

Ta ütles, et juhendajad ootavad ka omavalitsustelt toetust oma kollektiividele.

"Praegu on selline äraspidine olukord, kus iga omavalitsus toetab oma koore ja tantsurühmi erinevalt. Kui väikeses omavalitsuses on loomulik, et kõigil kollektiividel on tasuta prooviruum, siis suurtes linnades ei tule see kõne allagi, seal maksab koor oma harjutussaali eest renti," rääkis Tanner.

Muudatus mõjutab umbes 2000 juhendajat ja 100 000 rahvakultuuri harrastajat üle Eesti.

Määrus jõustub 1. jaanuaril ja toetusmeetme suurus on järgmisel aastal 2,7 miljonit eurot.