Justin Petrone pani oma Viljandi raamatu vahele

Petrone tunnistas saates "OP", et kui alustas "Minu Viljandi" kirjutamist, siis avastas, et kõik on juba kirja pandud ning ta ei tahtnud korrata kellegi teise tööd. Kuna juba oli keskendutud ajaloole, arhitektuurile, kultuurile jne, siis tema leidis, et pühendab raamatu inimeste elule. "Ma loodan, et mu raamat on kuidagi mahlakam kui need teised, mis on varem ilmunud," avaldas ta lootust.

Kuna tegemist on tõeliste inimeste lugudega, siis on alati võimalus, et keegi tunneb ennast raamatus ära. "Loomulikult, ma lähen kuskile koopasse terveks talveks. Tõesti kardan seda," naljatas Petrone. "Aga ma annan neile loa kirjutada minust ükskõik, mis nad tahavad."

Ameerikast pärit Petrone tunnistas, et temas on säilinud küll newyorklast, kuid ta on muutunud ka viljandlaseks. "Ma näen välja nagu kohalik, aga ma võib-olla ei mõtle nagu kohalik," rääkis Petrone, et tavaliselt eelistab ta ringi käia kummikutega ja on tõeline maakas.