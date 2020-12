Tricky esineb järgmisel aastal Tallinnas

Adrian Nicholas Matthews Thaws (artistinimega Tricky) on produtsent, muusik ja näitleja. Bristolis sündinud artist on oma karjääri jooksul teinud lähedalt koostööd legendaarse trip-hop bändiga Massive Attack. Tema soolokarjäär sai alguse 1995. aastal, mil kujunesid välja ka muusiku omanäoline kõla ja stiil. Tricky on tuntud oma sünge lüürika ja mitmekihilise kõla poolest, kasutades oma loomingus mitmeid naisvokaale ning segades omavahel erinevaid muusikastiile nagu punk, reggae, funk, pop, hip hop, hard rock.

2020. aasta septembris avaldas Tricky stuudioalbumi "Fall To Pieces", mille enamus lood toetuvad paljuski Marta Złakowska häälele. Martaga tutvus Tricky ühe Euroopa turnee käigus, mille naine tema jaoks päästis, kui mees tuuri esimesel õhtul ilma taustavokalistita jäi. Sellest ajast peale on lauljatel eriline side.