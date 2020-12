Teede, kes astus kirjanike liitu 18-aastaselt, teatas, et ta ei taha enam olla liige organisatsioonis, mis arvab, et kahelauseline vabandus on piisav heastamaks fakti, et selle ridadesse kuulub inimene, kes jahib internetis vägistamiseks lapsi.

"Ma tahtsin väga, et see olukord laheneks teisiti, aga ei lahenenud, ja kuni ühiskonna valgustatum kiht, selle kirjanikud, pisendavad raskeid kuritegusid ning süüdistavad ohvreid, ei muutu ka laiemalt mitte midagi. Aga midagi peab muutuma," märkis Teede oma Facebooki postituses.

Kirjanik Sass Henno teatas samuti Facebookis, et astub liidust välja.

"See, milline pedofiiliat pisendav, naeruvääristav või vaikides heaks kiitev meelsus valitseb kunagi ühiskonnas oluliseks teejuhiks ja lootusekiireks olnud loomeliidus, on õõvastav. Masendav. Jälk," märkis Henno.

"Mina ja paljud teised nägime EKL-i listis, ridades ja meelsuses pealt midagi, mis ei lase meil ühiskonnas lastevastastel seksuaalkuritegudel väheneda. Kuriteo õigustamist. Poolehoidu pedofiiliale. Sõnades küll hukkamõistu aga tegudes toimepanijale õlale patsutamist ja toetuse soovimist."

Henno lisas, et ei soovita ega kutsu kedagi teist üles liidust lahkuma, aga ei saa ise lubada end seostada organisatsiooniga, kelle liikmete hulgas on eelmainitud väärtuste kandjad.

Teatrikriitik Meelis Oidsalu teatas, et astub samuti liidust välja ja märkis, et Peeter Helme oleks võinud üles näidata kollegiaalset viisakust ja ise tagasi astuda, et ennetada liidu eestseisuses rumala diskussiooni pidamist.

"Pole kõige säästlikum lähenemine, kui ühe kirjaniku südametunnistusele jõukohast tööd pannakse tegema kogu loomeliidu juhtorgan. Kirjanike liidu eestseisusel pole ka nii palju ärksust, et Peetrile öelda, et ära tee meist oma advokaadi sekretäre," lisas ta.

Oidsalu sõnul on eestseisuse avaldus juba paberilt lugedes nii vastuoluline, sest ühes ja samas avalduses öeldakse, et "EKL mõistab tingimusteta ja üksmeelselt hukka Peeter Helme pedofiilsed tegevused ja ebaeetilise käitumise ning nende õigustamise sõnavabadusega ja kirjanduse harrastamisega", ja enne seda, et "hääletati nii nagu hääletati".

"Üks neist kahest lausest on üleliigne," sõnas Oidsalu ja lisas, et tema väljaastumine on julgustus Peetrile, et väljaastumine pole maailmalõpp ning kirjanike liidu liikmesus ei muuda midagi põhiküsimuses, mida kohus arutas. "Seda saab muuta ainult kõrgema astme kohus."

Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ütles esmaspäeval, et liit otsustas pärast pikka arutelu Helmet liidust mitte välja heita, kuigi mõistab tingimusteta ja üksmeelselt hukka Helme pedofiilsed tegevused ja ebaeetilise käitumise ning nende õigustamise sõnavabadusega ja kirjanduse harrastamisega.

Harju maakohus mõistis Helme lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi novembri lõpus, kohus määras talle karistuseks ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga. Helme on lubanud otsuse edasi kaevata.