Videokollaaž "Laguna" on inspireeritud bänneritest, mida Rakitin eksponeeris 2014. aastal festivali Kultuuritolm kunstiprogrammi raames. Toona kinnitas ta bännerid endise Patarei vangla rannajoont piiravale traataiale, asendades Läänemere halli vaate troopiliste klantspiltidega. Tallinna vanalinna tühja butiigi aknal eksponeeritud teos tõstatab küsimusi vabadusest, liikumisest ja puhkusest, mis praegusel Harju- ja Virumaal kehtivate piirangute kontekstis saavad uusi tähendusvarjundeid.

"Visuaalne mäng tänapäeva tarbimisühiskonna teemadega on minu kunstis oluline küll," märkis 1. märtsi galerii eestvedaja Siim Preiman. "Aktuaalsele kaamerale". "See ongi tarbijaühiskonna võlu ja valu, et tihti sa oled selle sees, oled selles toitumisahelas ja see on kõik hedonistlik nauding, mis sealt tuleb ja samas sa oled selles lõksus ja näed kõike seda halba, mis sellest tuleb."

Henrik Rakitin on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna ning õppinud Amsterdami Gerrit Rietveldi Akadeemias. 2017. aastal osales ta Tallinna linnagaleriis grupinäitusel "Uue ida lapsed", 2016. aastal avatas ka Galerii Mihailis näituse "Bad Habits". 2020. aastal avaldas ta artistinime San Hani alt kolmanda plaadi "Yx".

1. märtsi galerii on ajutine kunstiruum Tallinna vanalinnas, kus avatakse kahe kuu jooksul neli väljapanekut, mille vahele jäävatel perioodidel kuvatakse poepinna vaateaknal erinevate kunstnike loodud ekraanisäästjaid.