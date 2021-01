13. jaanuaril avati 1. märtsi galerii vaateaknal Sven Parkeri, August Sai, Roman-Sten Tõnissoo näitus "The Simulation of Bodies, the Management of Life". Näitus jääb avatuks 23. jaanuarini.

Näituse pealkiri viitab liikumispiirangutest lähtuvale uuele reaalsusele, mille kontekstis väljapanek aset leiab. "The Simulation of Bodies, the Magagment of Life" otsib eksponeerimisvõimaluste piiri sise- ning välisruumi vahel. Kolme kunstniku poolt loodud väljapaneku ühendavaks jooneks on teatud distantseeritud vaatlus vaatemängulisusele ning tähelepanekud käelises töös ja selle meisterlikkuses.

1. märtsi galerii on ajutine kunstiruum Tallinna vanalinnas, kus kahe kuu jooksul toimub kunstiruumis neli väljapanekut, mille vahele jäävatel perioodidel kuvatakse poepinna vaateaknal erinevate kunstnike loodud ekraanisäästjaid.