Peeter Jalakas: Von Krahli teater on praegu paremas loomingulises vormis kui kunagi varem

Von Krahli teatris pidanuks teisipäeval esietenduma Sigismund von Krahli mõistulugu "Aed", mis aga koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu ära jääb. Esialgu ei ole plaanis lavastust mõnesse muusse formaati valada. Lavastaja Peeter Jalakas kinnitab aga, et teater on praegu paremas vormis kui kunagi varem.

"Me oleme nagu salaselts, kes hämaral õhtutunnil inimtühjas Vanalinnas kuskile teatrimajja hiilib ja seal proovi teeb," kirjeldas Jalakas "Aktuaalsele kaamerale" ja lisas, et teater on ikkagi teater ja nad on harjunud seda tegema oludest olenemata.

"Aga üks lüli jääb kuidagi vahelt ära, kuna me seda publikule kahjuks näidata ei saa, mis teeb kohutavalt kurvaks, sest me oleme praegu paremas loomingulises vormis kui kunagi varem. Siin on väga hea vibe ja loominguline õhustik. Ühesõnaga kõik on jube hästi."

Uuslavastuse idee alus on Linnart Mälli tõlgitud hinduistlik pühakiri "Bhagavad-Gita". "Need küsimused, mida seal humanismi baastekstis – nagu Linnart seda kunagi kutsus – küsitakse, on täna hästi olulised, eriti kui vaadata seda tõe lagunemist pisikesteks tükkideks," selgitas Jalakas.

Kui üks lähtekohti oli tema sõnul iseendale truuks jäämise ning maailmas oma rolli leidmise idee, siis teine asi, mis teda lavastuse loomisel inspireeris, oli Einstürzende Neubautenist tuntud Blixa Bargeldi looming, kelle muusika põhjal on valminud ka kogu lavastuse muusikaline kujundus.

"Seda kuni selleni välja, et Tõnu Kõrvits tegi meile ühe kauni töötluse Neubauteni loost "The Garden", mis siis siin meie loos kõlab," tunnistas Jalakas.

Esialgu ei ole plaanis lavastust mõnesse muusse formaati valada ning see esietendub esimesel võimalusel elava publiku ees.