"OP" tegi ringkäigu aastaid tühjana seisnud Rapla KEK-i hoones

Sisearhitekt Aulo Padar kinnitas, et pole Rapla KEK-i hoone eest elus kordagi laita saanud. "Ega ma päris täpselt ei teagi, kust Toomas Reinul see kaheksakandi mõte tuli," ütles ta ja mainis, et see hoone sobib kuidagi Rapla südalinna hästi. "Meil oli selline plaan, et kasutame põhiliselt sinist ja valget värvi, lisaks polstrid olid rohelised."

Samuti tõdes ta, et kui hoonel on ikkagi peremees olemas, siis ta säilib rahuldavas olukorras ka siis, kui kasutus on minimaalne. "Aga küte peaks sees olema, see on üks kõige tähtsamaid asju, kui see ära kaob, siis hakkavad katused järgi andma ja kõik muu," nentis ta ja kinnitas, et palju oleneb ka materjalist ja ehituse kvaliteedist, kui kaua hoone vastu peab.

Padar usub, et kui üks korralik peremees hea ideega Rapla KEK-i üle võtaks, siis on sellel hoonel igal juhul tulevikku. "Aga selleks on praegu juba palju raha vaja."