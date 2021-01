Esmakordselt osaleb maailmanäitusel ka Tartu linn

1. oktoobril avab Dubais uksed aasta võrra edasi lükatud EXPO 2020 ning esimest korda osaleb maailmanäitusel ka Tartu linn, kes koos riigi ja kohalike ettevõtetega on esindatud Eesti paviljonis.

Kahekorruselise Eesti paviljoni ekspositsioon tutvustab Eesti digiühiskonna edulugu ning Eesti ettevõtete loodud unikaalseid lahendusi. Tartu linn plaanib maailmanäitusel tutvustada erinevaid targa linna lahendusi, nende hulgas näiteks andmepõhine linnajuhtimine, avalike teenuste arendamine, SmartEnCity projekt, Tartu Smart Bike rattaringlus, keskkonnasäästlik ja nutikas ühistranspordisüsteem.

"Tartus on innovatsiooni toetav ettevõtluskeskkond, mida iseloomustab eelkõige just tõhus koostöö linna, ettevõtjate ja ülikoolide vahel," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm ja sõnas, et digiühiskonna katusteema pakub suurepärase võimaluse tutvustada Tartu tarku lahendusi rahvusvahelisel tasemel.

Maailmanäitusel osalemise eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel ja organisatsioonidel luua kontakte nii Lähis-Ida regioonis kui ka terves maailmas ning kasvatada seeläbi oma toodete ja teenuste müüki. Maailmanäitus on Dubais avatud 2022. aasta märtsi lõpuni.