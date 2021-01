Meelis Muhu: filmi tegemise käigus kogesin inimeste viha metsloomade vastu

Selgita lühidalt, millest räägib lühidokumentaal "Kasuemad".

Minu film näitab Eesti metsloomaühingu vabatahtlike tegevust hätta sattunud metsloomade abistamisel.

Kuidas sa selle teemani jõudsid?

Neli aastat tagasi lugesin ajalehest Järva Teataja, et Paides elab ja tegutseb Virge Võsujalg, kes aitab üles kasvatada ilma emata jäänud oravapoegi, rebaseid ja metslinde. Intervjuu oli värvikas ja jäi mulle pikaks ajaks meelde. Rööbiti hoomasin muutuvat Eesti loodust ning seda, kuidas neid muutusi kajastatakse.

Märkasin, et üha rohkem metsloomi ja linde on muutunud inimestele tülikaks, mis sest, et nad on just inimtegevuse tagajärjel kaotanud suure hulga oma loomulikust elukeskkonnast. Konflikt inimeste ja metsloomade vahel on paisumas ning nõrgemaks pooleks jäävad paraku metsaelanikud. Mõned ütlevad, et see on looduslik valik. Selle taustal on kasuemade tegevus eriti tänuväärne.

Ühelt poolt näitab film inimeste pühendumust ja loomaarmastust, teisalt püstitab film ka vastuolulise küsimuse, kas ja mil määral peaks inimesed looduse masinavärki sekkuma. Kuivõrd sa filmis tehes nende vastandlike pooluste peale mõtlesid?

Inimene on looduse kolonisaator, kes võtab looduselt rohkem kui tagasi annab. Uued elamurajoonid, raudteed, polügoonid, lisaks lageraie – kõik see on kellegi ja millegi arvelt. Hukkunud loomad maanteedel, karud ja põdrad linnaruumis, lisaks veel ajujaht huntidele, heidutusjaht rändlindudele, jahiturism. Selline pöörane aeg vajab suure südamega inimesi ning usun, et metsaelanike abistavad vabatahtlikud aitavad kindlasti tekkinud olukorda natukenegi tasakaalustada.

Kas selle filmi käigus avastasid ka midagi sellist, mis tuli sinu jaoks täieliku üllatusena? Kui palju teadis varem Eesti metsloomaühingu tööst?

Selle filmi tegemise käigus kogesin inimeste viha metsloomade vastu, näiteks oli ühes ajalehes pealkiri "Mahalaskmine võib olla hulkurkarule parim". Tänapäeva inimene on loodusest juba nii võõrandunud, et on tekkinud hirm metsloomade vastu. Pelgama aga peaks ju ikkagi hoopis teist inimest, enamik hädasid tuleb ju ligimestelt.

Eesti metsloomaühing on noor organisatsioon ja ega ma palju enne filmi tegemist nendest midagi ei teadnud. Tänaseks on ühingu liikmetest välja kujunenud tugev, üle-eestilise võrgustikuga vabatahtlike organisatsioon. Ja veelgi toredam on, et nende kõrval tegutseb ka teisi metsloomi abistavaid vabatahtlikke. See annab lootust nii inimestele kui ka metsloomadele.

Ekraanil näeme ikkagi loomi, kelle lood lõppevad õnnelikult, aga kas filmi tootmise käigus jäi kaamera ette ka lugusid, mis lõppesid kurvemalt? Kas palju materjali jäi kõrvale?

Selles filmis on jaoks nukraid ja traagilisi hetki, kuid ülekaalus on õnnelikud lõpuga lood, sest soovin selle filmiga pakkuda elurõõmu ja optimismi. Praegune aeg on selline, et muret ja stressi on meie ümber liiga palju. Dokumentaalfilmidel on erinevaid eesmärke ja üks neist on pakkuda lootust. Las see film siis hoiab tuju ja käivitab ka nunnumeetri.

Metsloomade olukord on üks looduse elujõulisuse indikaator ning tegelikult tuleb tulevikus teha sellel teemal täispikk dokfilm, sellel teema avamiseks on veel teisigi vaatenurki.

Mis sul loominguliselt veel töös on? Kas koroonaperiood mõjus inspireerivalt või pigem vastupidi?

Hetkel on mul töös paar lühidokki ja rööbiti kogun materjali kahe täispika dokfilmi jaoks. Väga palju on vaja lugeda ja läbi vaadata arhiivimaterjale. Koroona mind loominguliselt ei vaimusta ja nagu enamik inimesi, ootan ka mina selle taandumist.

Kelle võiks "Kasuemad" kõige enam sobida? Kas näiteks nõrganärvilised vaatajad võiksid vaatamata jätta, kuna ekraanil näeb ikka ka mõnd šokeerivat hetke?

Minu film on sedakorda väga vaatajasõbralik. Jah, seal on paar kurba hetke, aga üldine meelolu on positiivne ning film sobib suurepäraselt ETV ekraanile.