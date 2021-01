"Ööülikooli" loengute põhjal valmib raamatusari

Uue raamatusarja esimene teos on "Vaimu paik", kuhu on koondatud Jaan Kaplinski loengud. "Raamatu teeb eriliseks Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski kirjavahetus "Kahekõne üle jõe", mis on valminud spetsiaalselt sellesse raamatusse, kahe klassiku soe ja isiklik, üksteise vaimuilma ja hetkeolu vaatlev tekst," kirjutas Jaan Tootsen Hooandjas ja lisas, et sarja esimene raamat on pühendatud Jaan Kaplinski 80. sünnipäevale.

Samuti selgitas Tootsen, et "Ööülikooli" raamatusarja on nad jälginud seda, see inimese hääl, tema keelerikkus ja omapära jääks alles, et lugedes kõlaks kõrvus autori hääl. "Fred Jüssi tekste lugedes kuulen alati tema häält, Tõnu Õnnepalu kirjutab nõnda nagu vestleks sõbraga, niisamuti on Kaplinskiga, tema hääl kumab nende tekstide taga."

Esimene teos ilmub aprillis, kui Hooandja projektiga kogutakse piisav toetus, loodab Tootsen luua raamatusarjale tervikliku visuaalse identiteedi ja alustada ka järgmiste raamatute ettevalmistusega.