Jaan Tootsen "Vaimu paigast": tekste lugedes sain aru, et seda raamatut on tõesti vaja

Jaan Tootseni sõnul on palju "Ööülikooli" loengupidajaid, kes vääriksid enda "Ööülikooli" sarja raamatut. Ka Jaan Kaplinski kirjapandud loenguid lugedes sai ta enda sõnul aru, kui vajalik selline raamat tegelikult on.

Tootsen rääkis, et "Ööülikooli" 20 aasta jooksul on olnud mitu sellist loengut pidanud inimest, kes vääriksid eraldi raamatut. "Minult on küsitud, et miks Kaplisnki esimesena võtsime. Tema oli üks esimesi "Ööülikooli" kõnelejaid ja ta ongi etalon, "Ööülikooli" mõtleja oma haardelt. Mida kõike ta endas ei sisalda - keele ja meele filosoof ning samas on temas tugev teaduse pool, mida ta on rõhutanud," rääkis Tootsen Klassikaraadio saates "Delta".

"Vaimu paik" Jaan Kaplinski loengute põhjal ilmus tema 80. juubeliaastal, et saab terve aasta tähistada tema sünnipäeva.

"On loengud, mis ilmunud aastate jooksul, aga kui toimetaja Tõnis Tootsen, kes oli tihedas suhtluses Jaan Kaplinskiga, andis neid tekste lugeda, siis sain aru, et seda raamatut on tõesti vaja," ütles Tootsen. "Paljud nendest loengutest on nii tuumakad, et tahaks mõnel korral pausile panna, et saaks edasi mõelda. Raamatu lugemise mõnu on see, et loed, silm haarab tagasi, saad mõelda, vaatad merd vahepeal ja tuled siis oma mõtte juurde tagasi."

Sarja kõikide raamatute juurde on plaan teha pikem sissejuhatus, mis aitaks avada konkreetse raamatu "Ööülikooli" autorit. "Tore, et Tõnu Õnnepalu oli nõus olema Jaan Kaplinskiga kirjavahetuses," nentis Tootsen.

"Mõnikord on tarkus midagi tegemata jätta," tõdes Tootsen. "Esimene mõte oli, et hakkan ise küsima Jaanilt küsimusi, aga oli tarkus anda edasi Tõnule. Kaks elavat klassikut omavahel ja see on hoopis teine liiga, kui see, et minusugune tüüp oleks vahele seganud."

"Kui tekstid veel raamatus polnud, siis mõtlesin, et ma pole tükk aega midagi nii karget, ilusat, õrna ning ühteaegu argist ja teistpidi filosoofilist teksti lugenud. Hing karjus rõõmust," rääkis Tootsen.

Kaplinskiga kirjavahetuses olnud Tõnu Õnnepalu rääkis, et kirjavahetuseidee jõudis temani õigel ajal. "Eks mul olid ka isiklikud huvid, et tahtsingi teada saada, mida ta vastab ja räägib. Saime jutujärjele ja kui eessõna sai valmis, siis Jaan ütles, et tore oli kirjutada ja võiks veel kirjutada, nii saaks võib-olla raamatu."

"See, mida ta kirjutab, on see, mida ta tõesti ka tahab kirjutada, mis on talle tähtis sel hetkel. See ei pruugi olla maailmafilosoofia, pigem on need igapäevaasjad, aga seal see tõde ja olulisus välja tulebki," nentis Õnnepalu.

"Iga raamat on mingis mõttes kiri, pole lihtsalt konkreetset adressaati ja küsimust-vastamist. Ma arvan, et moodne kirjandus on kirjade kirjutamisest välja kujunenud," rääkis Õnnepalu.