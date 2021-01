Galerii. Arhitektuurimuuseumi uus näitus lahkab Tallinna linnaplaneerimise probleeme

Näitusel saab ülevaate Tallinna linnaehituslikest väljakutsetest ja probleemidest ning teadmise, kas tänapäeval kujundatakse Tallinnast jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada.

Väljapanek põhineb Eesti Kunstiakadeemia uurimisprojektil "Lõpetamata linn", mis tegeles Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste stsenaariumitega. Näituse kuraatori, EKA arhitektuuriteaduskonna doktorandi arhitekt Johan Tali sõnul "kasutame" linnaelanikena kõik seda linna ning meil ei peaks olema ükskõik, kuidas ja kuhu linn areneb. "Kuivõrd näitus annab Tallinnast kui Eesti pealinnast suure pildi, siis näituse loojate siiras lootus on, et see tekitab külastajas ambitsiooni aru saada, mis Tallinna linnapildis toimub, sest seda kõike peaks tehtama linnaelanike huvides, linnaelanike raha eest," selgitas Tali.

Näitusel selgub, mida üleüldse saab tänapäeva linnas planeerida; milliseid võimalusi pakuvad homse Tallinna kujundamisel linna rohealad; kus asuvad täna ning kus võiksid asuda tulevikus Tallinna keskused. Samuti pakub näitus välja, milline peaks olema Tallinna linnasüda, et tekiks tihe, jalgsi liigeldav linn. Eraldi tähelepanu all on Lasnamäe: paneelelamurajoonides paikneb rohkem kui pool Tallinna kodudest, ent millist arengut need alad vajavad, et olla tulevikus konkurentsivõimelised? "Lõpetamata linn" jõuab otsaga välja aastasse 2050, pakkudes välja, millele peaks ettevaatavalt juba täna linnaruumi korrastamisel ja kohendamisel tähelepanu pöörama.

EKA rektori, akadeemik Mart Kalmu arvates püsiks vajadus lasta ülikoolidel julgemaid ideid välja käia isegi siis, kui Tallinnas saadaks linnaplaneerimine tõsisematele alustele. "EKA õppejõudude, teadurite ja üliõpilaste koostöös valminud Tallinna analüüsid ja visioonid on suurepärane näide teadmussiirdest, ülikoolide kasulikkusest, mida ootab kogu Eesti ühiskond ja majandus," sõnas Kalm.

Näitus jääb avatuks 25. aprillini 2021.