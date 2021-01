Kanuti Gildi SAALi uus lavastus annab vanadele detailidele uued tähendused

Lavastuse jooksul rändab vaataja koos kunstnikega läbi nende loodud erilise maailma - eedeni, mis on täis kummastavaid objekte ja valmilikke tegelasi. Vanadele detailidele tekivad uued tähendused.

"Üks hea sõbranna ütles, kui ta käis seda etendust vaatamas, et see lavastus nagu räägib eesti identiteedi ümberkirjutamisest ja seda just läbi noorte silmade, noore generatsiooni pilgu," rääkis Rosenberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Läbiv motiiv on siin pahed ja duaalsus kõikides ja siin ilmas. Et me oleme mõjutatud nagu kurjemate vaimude, aga ka elu ilusatest ja helgetest hetkedest, et see on mingi sümbioos ja kooslus, kuidas me siin oma väikses urkas elame," selgitas Hermanis.

Lavastus on Amsterdami Kunstikooli koreograafiaharidusega noorte esimene ühistöö pärast kodumaale naasmist. Etendused toimuvad Kanuti Gildi SAALis alates 1. veebruarist.