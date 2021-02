KGB vangikongides näeb näitust elust Gulagi vangilaagris

Jevfrosinja Antonovna Kersnovskaja (1907–1994) sündis Odessas aadliperekonnas. 1919. aastal põgenes perekond enamlaste tagakiusamise eest ning asus elama Bessaraabiasse Kersnovski peremõisasse. 1940. aastal sisenesid Bessaraabiasse Nõukogude väed ning konfiskeerisid Kersnovskite vara. 1941. aastal pagendati Jevfrosinja Siberisse, Narõmi territooriumile Tomski oblastisse. Seal ähvardas teda näljasurm, nii et Jevfrosinja asus jalgsi 1500 km pikkusele põgenemisteele üle külmunud taiga. Pääseda tal ei õnnestunud ning ta võeti kinni. Jätkus kümneaastane karistusekandmine vangilaagrites.

"Kõigi Jevfrosinja kannatuste taustal rullub lahti pilt inimesest, kes suutis sellele ajastule vastu seista. See on inimene, kes kogu oma eluga vastab olulisimale küsimusele: Kuidas on võimalik säilitada inimeses inimlikkus? Kui palju maksab inimene?" rääkis Vabamu kuraator ja näituste juht Piret Karro.

Näitusele väljapandud joonistustel näeb Jevfrosinja küüditamisteekonda, tema surma trotsivat põgenemist ning elu Norilski laagris, kus ta kohtus ka Tallinnast pärit arsti, dr Leonhard Mardnaga, kes ravis naise terveks, kui ta ei suutnud enam kannatustele vastu panna ning raskelt haigestus. Pärast tervenemist töötas Jevfrosinja haiglas medõena ning aitas Dr. Mardnat tema uurimistöös.

Oma mälestustest ja läbielamistest Gulagi vangilaagris kirjutas naine käsikirja, mis koosneb 12 vihikust ja 703 detailsest joonistusest. Tema joonistustevihikud on tõlgitud kuude keelde, Eestis ilmus osa neist esimest korda 1990. aastal Memento Teatajas.

Näitus jääb KGB vangikongides avatuks 3. veebruarini 2022. KGB vangikongid asuvad Tallinnas, aadressil Pagari 1.