2021. aasta kunstikriitiku stipendiumi laureaadid on Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd

Kaisa Eiche (1982) on lõpetanud 2007. aastal Tartu kõrgema kunstikooli fotograafia erialal ja õpib Tartu Ülikooli magistriõppes ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist. Ta tegutses aastatel 2007--2015 Tartus Y-galerii projektijuhina, korraldas 2009. aastal Tartu kunstikuud, aastatel 2010--2014 koos Rael Arteliga kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT. Eiche on kunstnikuna osalenud grupinäitustel, korraldanud isik- ja grupinäitusi, kirjutanud kaastöid näitusetrükistesse ja kunstikriitikat erinevatesse väljaannetesse.

Kunstikriitiku stipendiumi saajana on ta võtnud eesmärgiks kommunikeerida avalikkusele sotsiaalse ja poliitilise surve ning piirangutega tegelevaid emantsipeerivaid autoripositsioone ja kunstiprojekte ning käsitleda laiemalt valdkonna probleeme.

"Ma pole kindlasti kanooniline kirjutaja, mul puudub põhjalik struktureeritud kunstiajaloo või -teadlase taustsüsteem," rääkis Eiche. "Aga kuna minu esimene haridus on omandatud kunstniku ja visuaalsemiootika doktorikraadiga professori Peeter Linnapi juhendamisel, siis nüüd, pea 20 aastat õpingute algusest hiljem, saan öelda, et see kogemus on mu kujunemist märgatavalt programmeerinud. Kunstinäitustest arvamuslugude kirjutamine on minu jaoks eelkõige loominguline väljund."

Maria Helen Känd (1991) on õppinud Viini Ülikoolis filmi-, teatri- ja meediateadust, Tallinna Ülikoolis kultuuriteooriat ja võrdlevat kirjandusteadust. Praegu õpib ta Eesti kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistrantuuris. Vabakutselise kultuuritöötajana naudib Känd enda sõnul sellega kaasnevat mitmepalgelist eluviisi ja loomingulisi väljundeid giidi, projektijuhi, kuraatori, õpetaja ja kriitikuna.

"Kunstikriitiku stipendiumi pälvimine on minu kui vabakutselise jaoks erakordselt oluline toetus ja innustav tõuge katsetamaks kriitika erinevate vormidega ning avardamaks eestikeelse kunstikriitika piire," märkis Känd.

"Plaanin kuue kuu jooksul suunata enam tähelepanu äsja kunstiväljale sisenenud noortele kunstnikele ning väiksematele, ajutistele ja omaalgatuslikele näituseprojektidele. Traditsioonilise ajakirjanduse kõrval nagu ajalehed või raadio viin kunstiarvustused, intervjuud ja reportaažid sotsiaalmeedia kanalitesse, mille võimet ulatuda avalikkuseni ja interaktiivsust on praeguseni vähe kasutatud."

Stipendiumi annavad välja kaasaegse kunsti Eesti keskus (KKEK) ja Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing (EKKÜ) ning tegu on esmakordse ettevõtmisega. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja selle saavad kaks kriitikut kuueks kuuks (esimene stipendium veebruar-juuli, teine juuli-detsember).

Laureaadid selgusid avalikul konkursil, kuhu laekus 11 taotlust. Kuna tugevaid kandidaate oli komisjoni sõnul mitmeid, võtsid nad arvesse eeskätt kandidaatide esitatud tegevuskavade vastavust stipendiumi statuudiga. Komisjoni kuulusid Maria Arusoo ja Kaarin Kivirähk (KKEK) ning Anu Allas ja Indrek Grigor (EKKÜ).

Stipendiumile sai kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitas kandideerides kuue kuu tegevuskava. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine.