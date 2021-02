Arvustus. Night Tapes kõrvutab analoogajastu ja digiilma

Night Tapesi nime taga peidavad end Lõuna-Londonis resideerivad majakaaslased Iiris, Max ning Richie, kes otsustasid ühe katuse all elades koos musitseerima hakata. Nüüdseks on aga tegutsetud üle kahe aasta ja kevadsuvisel karantiiniajal salvestati viielooline EP "Download Spirit". Shoegaze'liku heliteose läbivaks narratiiviks on analoogajastu ja digiilma kõrvutamine ning vastastikune mõtestamine – anti ju "Download Spirit" välja ka kassetil ning näiteks singli "Fever Dream Kids" muusikavideos vaheldub madala kaadrisagedusega koduvideo tänapäevaste droonikaadritega.

Shoegaze pole aga ainuke pitser, mida Night Tapes kannab. Kui lauludes "Fever Dream Kids" ja "In Poly Amber" domineerivad unelev tempo, moonutatud vokaal ja korduvad elektroonilised mustrid, siis nimilugu miksib sisse paraja annuse kohisevat-kahisevat tekstuurset ambient'i ning "I Was An Angel" teeb enda lo-fi-elementidega omamoodi austusavalduse sama kandi mehest kultusprodutsendile Burialile. Anomaalia on ka "Truly Being Alive" – lugu on hoogne, süntpopilik, jõuliselt rokilikki.

"Download Spirit" on läbi mõeldud ja kombineeritud lühialbum, mille mitmekülgset produktsiooni toetab Iiris Vesiku ebamaine ning orientaalne vokaal. Pisikese märkuse võib küll teha kohatise stiilide paljususe kohta, mis on samal ajal nii plaadi nõrkus kui ka tugevus. Siiski, "Download Spirit" on äärmiselt puhas, aus ja kaunis EP, mis suudab vaatamata formaadi lühidusele kuulajas sügavaid emotsioone tekitada. Pole midagi imestada, et Annie Mac seda raadiojaama BBC Radio 1 eetris mängis!