Noored etenduskunstnikud ehitasid Maurice Raveli klaveritsükli ümber lavastuse

Lugusid jutustatakse läbi liikumise ja muusika sümbioosi, kus füüsilise teatri elemendid kohtuvad tantsu ja improvisatsiooniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raveli muusikat esitab mitmete auhindadega pärjatud pianist Tähe-Lee Liiv.

"Raveli muusika on hästi filosoofiline ja ma arvan, et see impressionism sobib väga hästi ka sinna kaasaegsesse konteksti, kuhu me oleme ta toonud nüüd ja praegu. Kogu aeg, kui mina mängin Raveli, on mul seline tunne, nagu ma maaliksin, sest seda muusikat mängides ma lähen kuhugi teise maailma ja see on midagi hoopis muud," rääkis Liiv.

"Ma kujutan ette väga paljusid asju ja ma võin vaid ette kujutada, et lavastajale annab see muusika tohutult vabad käed ja nii palju erinevaid asju võib sellest välja tulla," lisas ta.

"Refleksioonide" lavastaja on Carolyn Veensalu.

"Refleksioon on peegeldus, peegeldus meist endist ja ka teistest, kuidas meie käitume mingis olukorras ühtemoodi ja mingis olukorras teistmoodi. Ma räägin sinuga siin ühtemoodi ja reflekteerin ennast ühtmoodi, aga teistega olen täiesti teistsugune võib olla. See on iga inimese endi otsustada," sõnas Veensalu.

Lavastust mängitakse kolm korda Sakala 3 teatrimaja kammer-saalis.