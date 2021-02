Maanteemuuseumis saab uisutades liiklusreegleid õppida

Mitte just igal pool ei saa uisutada palmipuu all, samal ajal ümberringi paistmas vaated Tartu linnaliiklusele - kui suvisel ajal sõidavad maanteemuuseumis elektrimasinad, pedaalautod ja muud vigursõidukid, siis nüüd on liikluslinnak kaetud jääga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See koht on üliäge, see ümbrus ja lumeväljad ja palm eelkõige. See on ikkagi hoopis teine kui kuskil külaväljakul uisutada," ütles maanteemuuseumi töötaja Mihkel Lillemägi.

Selle uisuvälja mõte pole siiski vaid sportliku elamuse saamine, vaid liigelda justkui linnatänaval, samal ajal liiklusmärke õppides.

"Suvel meil käivad lapsed liikluslinnakus meie masinatega sõitmas ja liiklusreegleid õppimas, siis miks mitte seda sama teha ka talvel, aga hoopis uiskudel. Kui väike uisutaja jõuab ringteeni, siis näeb ta enda ees näiteks ringtee märki, mis tähendab seda, et ta peab teed andma," selgitas muuseumi kommunikatsioonijuht Kanni Kallastu.

Teisipäeval katsetasid rada veel muuseumi töötajad, sest külastajatele on liikluslinn avatud vaid nädalavahetustel. Siis on uisuväljaku juures ka muuseumi instruktor, kes vajadusel uisutajaid abistab ning jagab kõigile ohutuse jaoks ka kiivreid. Uiske muuseum külastajatele ei laenuta.

Väljakul liuglemiseks eraldi muuseumipiletit ostma ei pea, aga muuseum ootab kõiki enne uisutamist üle vaatama ka teisi ajaloolisi liiklusvahendid.