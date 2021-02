Teatrilavale jõuab Beethoveni muusikaga Kotzebue näidend "Kuningas Stefan"

Näidend on kirjutatud tellimustööna Ungari Pesti kuningliku linnateatri sissepühitsemise pidu-näitemänguks. Umbes samal ajal avati Kotzebue toetusel Tallinnas esimene kutseline teater, mis täna kannab Noorsooteatri nime, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma ajale iseloomuliku ülistava lavateose kannavad ette Eesti riiklik sümfooniaorkester Olari Eltsi juhatusel koos filharmoonia kammerkoori ning EMTA lavakunstikooli 30. lennu tudengitega.

Eltsi sõnul leiab näidendi muusikast palju ungaripärased elemente. "Sellist muusikat Beethoven muidu ei kirjutanud ja ta sai siin olla vabam ja lasta ideedel kõrgemalt lennata kui sümfooniate puhul," tõdes Elts.

"Me oleme võtnud sellise vaatenurga, et see on kuninga lugu – kuidas ühest mehest saab kuningas ja selline võimu lugu, mis kõnetab inimesi igal ajahetkel. Mis teeb ühest kuningast hea kuninga, mismoodi ta võidab endale õukonna, mismoodi ta inimestega suhtleb ja suhestub? Teemad, mida kuningas Stefan käsitleb, on igavesed, mistõttu ei olnud materjali avamisega probleeme. Pigem oli see sütitav ja põnev ja tähtsad teemad," rääkis lavastaja Marta Aliide Jakovski.