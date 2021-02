Pildid: Rakvere teatri lavale jõuab Veiko Õunpuu lavastus "Tants"

Rakvere teatris esietendub 12. veebruaril Veiko Õunpuu kolmas teatrilavastus "Tants", mille aluseks on August Strindbergi "Surmatants".

Traditsiooniline abielu kahes vaatuses toob vaatajate ette hõbepulmadeni jõudnud keskealise paari ning esitab küsimuse, kas sõlmitud abieluliit õigustab rutiini lõhkumiseks julmade käikude kasutamist?

Teatri loomingulise juhi Peeter Raudsepa hinnangul vabastas August Strindberg naistegelased ohvrimeelse ja intuitiivselt positiivse algega kannatava poole koormast, et nad saaksid olla sama vastikud kui meestegelased. Lavastuses "Tants" kasvavad mehe ja naise kujutlusmängud ettearvamatutes suundades ning muutuvad kolmanda osapoole saabudes halastamatuks kodusõjaks.

Veiko Õunpuu sõnul on see pidevalt aset leidev tants suhetes ja elus. "Surmatantsu" tekstis peab ta huvitavaimaks tegelaste psühholoogilist eripära. "Nad on volatiivsed, seinast seina ja teadvustamatud, väga sageli nende mõte hüppab ning nad peidavad pidevalt iseenda eest mingeid sõnumeid, käitumise ja kõnelemise motiive," selgitas ta.

Lavastuses mängivad Tiina Mälberg, Toomas Suuman ja Tarvo Sõmer. Kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra, valguskujundaja Märt Sell, tõlkija Arnold Ravel.