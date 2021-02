Galerii. Akvarellistid panid Raplas üles valiku möödunud aastal valminud teostest

Näitusetööd valis välja žürii peaasjalikult eelmisel aastal valminud teoste hulgast. Raplamaa kaasaegse kunsti keskuse näitusesaali sisenejat üllatab paljude aastanäitusele toodud tööde formaat.

"See formaat ei tohiks olla piiratud, mistõttu püüame aina enam teha suuremaid pilte, mis toovad seda ideed paremini välja," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" maalikunstnik Mari Roosvalt.

Akvarellimaalijate seas on palju kunstnikke, kelle hariduslik taust on hoopis teine või nad tegutsevadki mõnes muus kunstivaldkonnas.

"Kuna graafiku töö on eriti täpne, aeganõudev, peen, siis tunnen vahel, et tahan proovida vabamat vormi. Sõbrad tõmbasid mind selle akvarelli juurde ja ma väga naudin seda tööd. Ma ei ole küll eriti viljakas, aga aeg-ajalt tuleb jälle tunne, et teeks akvarelli," selgitas graafik Marje Üksine.

Skulptor Kerstin Rei tõdes, et kooli ajal talle üldse akvarell ei meeldinud. "Mulle tundus see selline mitte tõsiseltvõetav maalimise viis. Aga nüüd ta tegelikult annab mõnusa vabaduse; ta on kerge, samas sa võid teda teha mitmekihiliselt."

Rei lisas, et ei kasuta enam pigem paberit, vaid teeb akvarelli lõuendile.

"Võimalik, et olen jõudnud skulptuuri juurde tagasi, sest olen hakanud seda kolmemõõtmelisemaks muutma. See on järjekordne asi, mida arvasin, et kunagi ei tee. Akvarell on selles suhtes väga inspireeriv, tuleb välja."