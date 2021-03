Galerii. Sindi keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sindi vöö"

Tori vallavalitsus ja arhitektide liit kuulutasid välja Sindi linnakeskuse parima arhitektuurilise ideelahenduse võistluse võitja – esimese preemia pälvis võistlustöö "Sindi vöö", mille autorid on Liis Uustal, Egon Metusala, Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste arhitektuuribüroost MA OÜ.

Tori vallavanem ja žürii liige Lauri Luur sõnas, et Sindi linnakeskuse ümberehituse eesmärk on ruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks.

"Sindi keskuse kaasajastamine peaks andma impulsi kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arenguks, uus linnasüda pakkugu meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal," märkis Luur.

"Paraku puudub hetkel linnal korralik keskus, mis oleks esinduslik ja näitaks ajaloolise vabrikulinna mitmekülgsust – soovimegi seda tühimikku täita ja anda Sindile linnaväärilise keskuse."

Võidutöö "Sindi vöö" autorid loovad oma kavandis nn vöö, mis tõmbab linna keskelt kokku ja ühendab omavahel ajaloolised sõlmpunktid ning uued avalikud tegevusruumid.

"Oluline element on siin valgustite ümbermõtestamine ning seeläbi kohale iseloomulike ruumiliste olukordade loomine. Kogu võistlusala läbiv valgussiin seob erinevad ruumiolukorrad üheks tervikuks, uus tekkiv väljakuruum ei ole üle kujundatud ja loob võimalusi väga erinevateks tegevusteks," selgitas "Hea avalik ruum" arhitektuuriprogrammi eestvedaja Kalle Vellevoog.

Žürii hinnangul on tegu tugeva ideega, tänava- ja väljakualad on lahendatud põhjalikult. Sindi vöö ehk valgussiin, millega erinevad osad tervikuks seotakse, on kerge, postid pole liiga massiivsed. Valgussiini saab kasutada ka näituste ülesriputamiseks.

Keskväljakul moodustab vöö žürii hinnangul ulja ringi või sõlme, mis on kogu oma teekonna ulatuses täis nüansse. Pikk tänava ala on liigendatud nn tegevuspesades pinkide, laudade, varjualustega. Keskväljakul on hubasus lahendatud kaasaegselt ja teatraalselt: tribüünidelt saab jälgida, mis ümberringi toimub.

"Lahendus tervikuna on kerge, ökonoomne, loodud on tugev võrgustik, mida edasi arendada," lisas Vellevoog. "Kuna žüriil tekkis võidutööle siiski ka mõningaid täiendavaid ettepanekuid, selgub Sindi uue linnakeskuse lõplik ilme tihedas koostöös võitjaga edasise projekteerimise käigus".

I koha pälvinud ideekavand "Sindi vöö" arhitektuuribüroolt MA OÜ sai preemiaks 8000 eurot, II koha preemia suuruses 6000 eurot läks ideekavandile "Kõik on sillas" arhitektuuribüroodelt KARISMA arhitektid OÜ ja Nu arhitektuur (autorid Diana Taalfeld, Kai Süda, Risto Parve ja Heldi Jürisoo), III koha preemia suuruses 4000 eurot läks ideekavandile "Diagonaal" arhitektuuribüroolt KA Arhitektid OÜ (autor Erkki Annama).

Lisaks otsustas žürii tunnustada 2000-eurose ergutuspreemiaga ka võistlustöö "Kirsipuna" arhitektuuribüroolt Punktiir OÜ (autorid Eve Komp, Malle Jürgenson, Liina-Liis Pihu, Grete Veskiväli ja Kristi Tuurmann).

Võistlust korraldati EV 100 "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames. Kuna soov oma linnakeskused korda teha oli palju rohkematel omavalitsustel kui esimesse etappi mahtunud 15 linnal, algas 2019. aastal "Hea avalik ruum" jätkuprogramm. 2020. aastal toimub jätkuprogrammi raames neli arhitektuurivõistlust Jõgeva, Sindi, Kunda ja Kiviõli keskusalade uuendamiseks, programm jätkub ka 2021. aastal.

Seni on Eesti Vabariik 100 ja arhitektide liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga "Hea avalik ruum" korraldatud arhitektuurivõistlused 20 linnas, millest 9 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare ja Kärdla). Sellel aastal valmib ka Viljandi uuendatud keskväljak.