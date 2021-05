Uue linnakeskuse saavad ka Kadrina, Kose, Türi ja Loksa

"Hea avalik ruum" programmi eestvedaja Eesti Arhitektide Liit sõlmis rahandus- ja kultuuriministeeriumiga toetuslepingud, mille raames korraldatakse 2021. aastal neli arhitektuurivõistlust eesmärgiga leida parim lahendus Kadrina, Kose, Loksa ja Türi keskuste rekonstrueerimiseks.

Kumbki ministeerium rahastab arhitektuurivõistluste korraldamist 30 000 euroga, lisaks panustab iga kohalik omavalitsus omalt poolt võistluse preemiafondi 20 000 eurot. Kõik arhitektuurivõistlused on hetkel ettevalmistamisel ning need viiakse läbi 2021. aasta jooksul.

Kadrina vallavanema Kairit Pihlaku sõnul puudubki Kadrinas aleviku keskus ning alevik on tervikuna arhitektuuriliselt mõtestamata. "Meil on kaks peatänavat, mille ristumise piirkonnast võiks kujuneda tänapäevane, inimeste vajadustele vastav visuaalselt kena keskne koht, kus inimestel on meeldiv olla," ütles Pihlak.

Kose vallavanem Merle Pussak nentis, et ka nende alevikul puudub konkreetselt määratletud keskväljak, mis vastaks Kose suurusele ja vajadusele. "Kose valla soov on muuta aleviku keskne koht alaks, mida on meeldiv kasutada jalgsi ja jalgrattaga liikudes. Aastaid on jutuks olnud, et Kose alevik vajab Kose veskijärve äärde promenaadi, et nautida vaadet jõele ning eemal olla autode liiklusmürast," lisas ta.

Loksa linnaarhitekt-ehitusnõunik Aleksander Skolimowski ütles, et kuigi Loksa on ilus ja kompaktne linn, puudub seal paraku hea avalik ruum, mis ühelt poolt seoks omavahel ruumi komponendid ning teisalt annaks linnale konkreetsema keskuse. "Arhitektuurivõistluselt ootame kaasaegset linnaruumi ideed, kujundatud linnakeskuse lahendust, mis tooks linnarahva keskusesse nautima vaba aega mitmekesiste tegevuste kaudu," ütles Skolimowski.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann loodab samuti, et "Hea avaliku ruumi" programmi abiga tekib Türile linnakeskus, kus nii lapsele, perele kui eakale inimesele on loodud turvaline, mõnus ja liikumisvõimalusi pakkuv avalik ruum. "Selles saab jalutada, mängida, einestada (väli)kohvikus, osaleda kontserdil ja etendusel, seal on koht omavaheliseks suhtluseks, toimuvad avalikud üritused, loomulikult on piirkonnas hajutatud parkimisvõimalused ja läbimõeldud liikluskorraldus," loetles Siemann linna ootuseid.

Lisaks on lähiajal algamas arhitektuurivõistlus ka 2020. aastal jätkuprogrammiga liitunud Kiviõli linnakeskuse uuendamiseks. Algamas on võistlus ka Aruküla aleviku keskosa uuendamiseks. Raasiku vald rahastab võistlust tervikuna oma vahenditest.

"Hea avalik ruum" programm oli kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, kui korraldati 15 linnakeskuse ja -väljaku arhitektuurivõistlus. Kuna huvi ja soov oma linnakeskused korda teha oli aga palju rohkematel omavalitsustel kui esimesse etappi mahtusid, algas 2019. aastal "Hea avalik ruum" jätkuprogramm.

Jätkuprogrammi rahastavad rahandusministeerium, kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused, programmi viib ellu Eesti arhitektide liit koostöös kohalike omavalitsustega läbi viidud arhitektuurivõistlused 23 linnas, millest 10 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud: Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare, Kärdla ja Viljandi.