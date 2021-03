Norman Orro näitus tegeleb objekti tuvastamise temaatikaga

Mõiste Must luik pärineb 2. sajandi Roomast ja sellega tähistatakse sündmusi, mille esinemist ei osata ette näha.

"'"Musta luige muster" on teos, mis vaatleb, kuidas erinevad objektituvastusalgoritmid saavad hakkama looduse tuvastamisega," selgitas kunstnik Norman Orro "Aktuaalsele kaamerale". "Objektituvastuse ja tehisnägemise maailmas tuleb seda tihti ette, et näiteks masin võib arvata, et ahv on inimene või et põder on mootorratas ja konkreetselt selles teoses siin tuleb ette, et arvuti arvab, et kameeleon on lind ja ta näeb maas siplevaid ussikesi kui porgandeid."

Ööpiltide sari algas jaanuaris ning esimestena kumasid Exploreri maja seintel Kristi Kongi ja Flo Kasearu tööd. "Kui nende teosed olid rohkem staatilised, siis ma olin kindel, et minu teos kõnetab pigem dünaamiliselt ja annab mänguruumi ja arvamisruumi," rääkis Orro. "See teemavalik on ka sellega seotud, et see pind paneb proovile ka inimese objektituvastusvõimed, siis ma valisin oma subjektid vastavalt sellele, et see oleks midagi, mis on äratuntav ka keerulises olukorras ehk tegemist on loomadega."

"Musta luige mustrit" näeb õhtuti kella kuuest kümneni kuni 1. aprillini.