Kogo galerii avab maali- ja installatsioonikunstniku Kristi Kongi isikunäituse

14. mail avab Tartus Aparaaditehases asuv kaasaegse kunsti galerii Kogo maali- ja installatsioonikunstniku Kristi Kongi isikunäituse "Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?". Näitus kõneleb kulgemisest, kohatajust ja mäletamisest, milles värvidel on keskne roll.

"Kui ma mõtlen värvidest ja nende päritolust, haakuvad nad minu jaoks tavaliselt kindlate kohtadega," selgitas Kristi Kongi ja lisas, et neid kohti on ta harilikult kogenud teekonnal kusagile või kusagilt. "Olen viimased aastad ringi liikudes kirjutanud üles värvide nimetusi ja olen avastanud, et niiviisi värvide kaudu kohakogemuste kirjeldamine ning hiljem nende värvide järgi kogetu meenutamine on kõige täpsem ja tõesem."

Näitus "Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?" hõlmab õlimaale lõuendil ja galeriiruumi laienevat maaliinstallatsiooni. Õlimaalid on valminud ajavahemikus 2020. aasta kevadest 2021. aasta kevadeni. Näitus on avatud 14. maist kuni 19. juunini.

"Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?" on teine näitus galerii selle aasta programmis "Ökoloogia–ökonoomia", kus käsitletakse erinevate nurkade alt ökoloogia ja majanduse valupunkte.