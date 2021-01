Galerii. Jan Kaus esitles värskete illustratsioonidega ''Tallinna kaarti'' ja näitust

"Tallinna kaart" on miniatuurikogu, kus on sõnasse püütud kaadreid Tallinna nurkadest, nurgatagustest ja inimestest, kes seda linna asustavad. Illustratsioonid tellis Loomingu Raamatukogu autorilt endalt.

"Ma olen ju varem mõne oma kolleegi raamatu jaoks raamatuid illustreerinud, aga sel puhul mõtlesin, et tahan ka illustratsioonide puhul koostööd teha," rääkis Kaus "Aktuaalsele Kaamerale".

Pöördusin oma sõbra Eve Sepa poole ja palusin, et Eve kõnniks aasta jooksul mööda Tallinna linna ringi ja pildistaks ja mina võtaksin oma illustratsioonide aluseks tema rakursi, tema perspektiivid, tema vaate. Mulle väga meeldib mõte, et Eve vaade on alles minu illustratsioonides."

Esialgu plaanis Telliskivi galerii panna raamatu esitluse ajaks üles näituse Eve Sepa fotodest, kuid mõte hakkas arenema ning siis otsustati kutsuda osalema ka teisi kunstnikke, kelle loomingus just Tallinn oma osa etendab või on etendanud. Kokku liitus projektiga 12 autorit.

"Meil on varasemaid töid, kõige varasem on Arne Maasiku foto "Põhjarajoon" aastast 1995," rääkis näituse kuraator Bianka Soe. "Me oleme tahtnud luua jada subjektiivsetest lugudest, mis on läbi aja toimunud läbi erinevate vaadete ja meediumide. Nii on siin vanemaid ja uuemaid töid. Kõige värskemad said valmis kolmapäeval ja tulid uuena seinale."

Näiteks Kristi Kongi töö aluseks on vaade tema Vabaduse väljakul asuva ateljee aknast, mis ka varem on kunstnikku inspireerinud.

"Kui Jan mulle pakkus võimalust osaleda, siis alguses ma ei osanud mõelda, mis see koht on. Ma hakkasin mõtlema kohtadele, millest tekiks kogemus ja millest võiks midagi kujutada," selgitas Kong.

"Paari päeva pärast sain aru, et ma pean rääkima kohast, kust ma mõtteid ammutan, ja see on liikumine ja taevas eelmise aasta augustikuust, mis oli raekoja ja vanalinna kohal."

Ning nii nagu Jani raamat inspireeris kunstnikke, andsid valminud tööd tõuke Janile uute miniatuuride kirjutamiseks, mis nüüd on koos teostega näitusel väljas.