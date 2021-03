Suri helikasseti leiutanud Lou Ottens

Ottensi leiutis muutis seda, kuidas inimesed muusikat kuulasid. Alates 1960. aastatest, kui helikassetid turule ilmusid, on neid müüdud ligikaudu 100 miljardit eksemplari.

Kasseti töötas Lou Ottens välja koos oma meeskonnaga, kui temast 1960. aastal Philipsi tootearenduse osakonna juht sai. 1963. aastal esitlesid nad uut leiutist Berliini raadioelektroonika messil ning peagi saatis helikassetti globaalne edu.

Ottens sõlmis lepingud Philipsi ja Sonyga ning patendeeris leiutise pärast seda, kui mitmed Jaapani firmad kassette erinevates suurustes tootma hakkasid.

Helikasseti leiutamise 50. aastapäeval ütles Ottens ajakirjale Time, et kassett oli esimesest päevast alates sensatsiooniline. Ta oli samuti osa CD-plaadi arendusest, mida on nüüdseks maailmas müüdud üle 200 miljardi eksemplari. Ottens läks pensionile neli aastat pärast seda, kui Philips maailmale CD-mängijat esitles.

Praegu on helikassettide populaarsus taas noorema põlvkonna seas tõusmas. Suurbritannia edetabelifirma Official Charts Company uuringu kohaselt tõusis 2020. aasta esimeses pooles kassettide müük võrreldes sellest eelneva aasta sama ajaga 103 protsenti. Samuti on mitmed maailmakuulsad artistid, sealhulgas Lady Gaga, Dua Lipa ja The Killers avaldanud helikassette oma värske muusikaga.