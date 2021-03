Muhulased said valmis oma esimese aabitsa

Eestis on koostatud mitmeid piirkondlike aabitsaid. Muhulased said enda oma just valmis ja ütlevad, et innustavaks jõuks oli heas mõttes kadedus.

Muhu Oabitsa akussöörid Kadri Tüür ja Irena Tarvis naljatlesid, et on selline tunne nagu oleks uue titega valmis saanud. "Me ise ütleme, et emad ei saa me kahekesti sellele oabitsale olla, aga me oleme need tuulad või akussöörid, sünnitoetajad."

Aabitsat koostati kolm aastat ja meeskonda kuulus kümmekond muhulast. Muhu Oabitsa saamisloos suurt rolli heatahtlik kadedus ja ka muhulaste jonn! "Oabitsa me tegimegi sellepärast, et alguses ta saigi sellest suurest kadedusest, et kihnlastel on, aga meil pole!" rääkis Tarvis.

Aabitsa loojad loodavad, et see aitab muhulaste identiteeti hoida ja kanda. Muhu Oabitsa esmaesitlus toimub pühapäeval virtuaalselt Facebookis.