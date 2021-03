Mait Laas: Rein Raamat on põnev filmikunstnik, aga eelkõige lavastaja-filosoof

Eesti Joonisfilmi rajaja Rein Raamat tähistab laupäeval oma 90. sünnipäeva. Juubelinädalal näeb on suurmeistri loomingut mitmetel voogedastusplatvormidel. Ametikaaslase, animafilmide režissööri Mait Laane sõnul on Raamat kahtlemata väga põnev filmikunstnik, aga eelkõige hoopis lavastaja-filosoof.

Filmiklassikasse kuuluv "Viimne reliikvia" on eestlaste kultuurimällu talletunud just Rein Raamatu kunstnikutöö näolisena. Lavastajana pani ta elama kilplased, Suure Tõllu ja palju muid värvikaid karaktereid.

Rein Raamat on lavastanud 16 animafilmi, teinud kunstnikuna 12 mängufilmi, rääkimata arvukatest dokumentaalidest. Tema filmipärand on nii rikas ja omanäoline, et pakub filmikriitikutele huvi ka tänapäeval.

"Rein Raamat Eesti kultuurikontekstis kahtlemata väga põnev filmikunstnik, aga eelkõige lavastaja-filosoof," märkis "Aktuaalsele kaamerale" animafilmide režissöör Mait Laas.

"Ma tean, et väga palju tänapäeva noorema põlvkonna filmikriitikuid ja -uurijaid, ka USA-s ja Saksamaal on Raamatu loomingu väga põhjalikult ette võtnud, eesmärgiga paigutada see omaaegsesse ruumi, eelkõige seeläbi, et tema filmiteemad – inimene-loodus-ühiskond – on oma olemuselt aegumatud."

Rein Raamatu loomingut näeb käesoleval nädalal virtuaalsetel kinoseanssidel nii EKA TV, Telia, Elisa kui Netikino voogedastusplatvormidel. Juubelinädalale paneb punkti laupäeval toimuv Eesti animatsiooni konverents, kus käsitletakse Eesti ning Ida-Euroopa animatsioonisuundade eripära. Teiste seas räägitakse Eesti joonisfilmi avangardsest iseloomust, Rein Raamatu panusest ning Nõukogude aegsest filmikriitikast.

"Algselt oli planeeritud animaliidu ja EKA koostöös sündival konverentsil tuua konverentsile kokku üle maailma Rein Raamatu uurijad ja tema loomingust vaimustunud kriitikud, aga kohtumine leiab aset hoopiski kaasaegset meediat kasutades," selgitas Laas.

"Nii et vaataja saab ise tutvuda Rein Raamatu filmidega ja neid omakorda võrrelda tema ajastuga, ja ise tunnetada, mida erilist ja silmapaistvat Rein Raamat omas ajas kujutas," lisas ta.

Sügisel pälvis Rein Raamat rahvusvahelise animatsiooni assotsiatsiooni ASIFA elutööpreemia. Praegu tegeleb Eesti filmi suurkuju peamiselt maalimisega.