Veebi jõudis 90-ndatel Venemaal valminud "Sõrmuste isanda" telelavastus

Telelavastuse muusika valmis Andrei Romanovi käe all, kes on tuntud ansamblist Akvarium, vahendas The Guardian. 1990. aastate alguses Venemaal valminud versioonis on olemas ka mitmed detailid, mis kümme aastat hiljem valminud Peter Jacksoni filmiadaptsiooni enam ei jõudnud. Näiteks on telelavastuses "Хранители" olemas tegelane Tom Bombadil, kes ingliskeelsest versioonist välja lõigati.

Väidetavalt jõudis kaheosaline lavastus eetrisse vaid ühe korra ning kadus pärast seda tänase 5TV arhiividesse. Aastaid kadunud olnud materjali laadis 5TV aga üles oma Youtube'i kanalile, kus see on mõne päevaga kogunud üle 400 000 vaatamise.

Lisaks "Sõrmuste isandale" valmis toonases Leningradi Televisioonis ka televersioon Tolkieni "Kääbikust", milles kesksel kohal on balletitantsijad.

