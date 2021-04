Itaalia tühistas ametlikult filmitsensuuri

Alates 1913. aastast on Itaalia valitsusel olnud õigus eemaldada filmidest nende arvates sobimatuid stseene ja keelata filmide näitamine. Uue seadusemuudatusega see õigus kaotatakse.

Senise filmitsensuuri tõttu on olnud Itaalias keelu all Pier Paolo Pasolini "Salo ehk soodoma 120 päeva" ja Bernardo Bertolucci "Viimane tango Pariisis". Filme on keelatud religioossetel, moraalsetel või poliitilistel põhjustel, vahendas Variety.

Seadusemuudatuse kohaselt peab filmilevitaja ise panema filmidele soovitusliku eapiiri. Luuakse aga ka uus komisjon filmitööstuse esindajatest, kes vaatavad üle filmi klassifikatsiooni, komisjoni kuuluvad ka hariduseksperdid ja loomakaitsjad.

Cinecensura andmetel on Itaalias alates 1944. aastast keelatud 274 kodumaist ja 451 välismaist filmi. Stseene on välja lõigatud rohkem kui kümnest tuhandest linatööst.