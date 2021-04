Joala monumendi paigaldamise eestvedaja loobub "Jaak Joala" kaubamärgi taotlemisest

Viljandisse Jaak Jolale monumendi püstitanud MTÜ Meie Viljandi juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen teatas, et loobus eraisikuna sõnapaari "Jaak Joala" registreerimisest kaubamärgina ja vabandab laulja lese Maire Joala ees, kui on kaubamärgi taotlemisega talle tekitanud meelepaha.

Kaubamärgi taotlemisest loobumine loob Aaltoneni sõnul eeldused Meie Viljandi ja Maire Joalat esindava advokaadibüroo Triniti vaheliste läbirääkimiste jätkamiseks, mis tingimustel nõustub Maire Joala monumendi eksponeerimist jätkama.

"Ma otsustasin sellest taotlusest loobuda, et mitte rohkem tekitada kellelegi pahameelt ja proovida edasi minna lahtiste südametega." Aaltonen kinnitas, et kaubamärgi taotluse taga ei olnud midagi muud kui monumendi kaitse.

Seda, kas läbirääkimised Trinitiga jätkuvad, jättis Aaltonen kommenteerimata. MTÜ Meie Viljandi juhatuse teine liige Gert Elmaste on varem siiski kinnitanud, et läbirääkimised advokaadibürooga Triniti jätkuvad 26. aprillil.

Aaltonen märkis, et tema siiras palve kõigile, kes asjaga tegelevad, on see, et monument oleks kastis nii kaua kui viirusolukord on selline nagu on ja mitte kutsuda inimesi suures hulgas kohale.

"Taasavamine siis, kui viirusolukord seda lubab, oleks hea 26. juunil, kui on Jaak Joala sünnipäev," tõi ta välja.