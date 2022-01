Aaltonen: Viljandi linn peab Joala kujule kulunud raha MTÜ-le tagastama

Jaak Joala monument viiakse praegusest asukohast Viljandis minema, kuna linnavalitsus ei jõudnud kunstiteose muutmise osas kokkuleppele laulja lese Maire Joalaga. Kuju püstitanud MTÜ Meie Viljandi juht Harri Juhani Aaltonen peab linnavalitsuse otsust rumalaks ja leiab, et linn peab nüüd ausamba püstitamiseks kulunud 22 000 eurot MTÜ-le tagastama.

"Seda ei ole otstarbekas siin Viljandi linnas varjatuna enam hoida ja viime ta ära. Ja eks siis vaatame edasi, mis saama hakkab," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Viljandi linnapea Madis Timpson.

Viljandi elanik Jaan ütles, et kui kujule leitakse sobiv koht, ei ole sellel hullu midagi. "Kasti sees olemine mulle ei meeldi," nentis mees.

"Ma arvan, et samba sellise kujuga võiks lihtsalt hävitada. Võiks olla viisakas Jaak Joala," ütles Viljandis elav Gertu.

Jaak Joala ausammas avati Viljandis 2020. aasta viimasel päeval, kümme päeva hiljem ümbritseti see laulja lese Maire Joala nõudel kastiga. Ausamba loonud skulptor Mati Karmin linnavalitsuse otsust kommenteerida ei soovi, küll aga pole ta nõus Maire Joala hinnanguga, et ausammas ei vasta talle tutvustatud eskiisile.

Linn osales samba rahastamisel 50 000 euroga, 22 000 lisas samba püstitamist vedanud MTÜ Meie Viljandi, mille juht Harri Juhani Aaltonen peab tänast otsust suureks rumaluseks. MTÜ-l on tema sõnul nüüd õigustatud ootus oma raha tagasi saada.

"Meie oleme panustanud 22 000 eurot selleks, et me saame koos rahvale avatud monumendi. Ja nüüd, kui linn võtab selle isegi meiega arutamata maha, ma arvan, et see on ka mingi lepingu rikkumine," rääkis Aaltonen.

"Kindlasti on siin erinevaid variante, midagi välistada ei saa. Aga ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi pidada silmas ka proua Joala huve," ütles linnapea Madis Timpson.

Jaak Joala ausammas viiakse minema linnapea kinnitusel juba sellel nädalal või äärmisel juhul tuleval esmaspäeval.